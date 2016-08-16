Золотые монеты "25 лет независимости Украины" продадут с аукциона

Национальный банк Украины планирует реализовать весь тираж золотых памятных монет "25 лет независимости Украины" на аукционах Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

Как сообщается на сайте регулятора, эти монеты будут реализовываться исключительно на аукционах в Киеве, в то время как продажа монет в региональных подразделениях НБУ и банках-дистрибьюторах не планируется. Первый аукцион состоится 17 августа в 12:00. Расчеты за приобретенные монеты предусмотрены только в безналичной форме.

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"Проведение таких публичных аукционов будет способствовать повышению прозрачности и эффективному развитию отечественного нумизматического рынка", - прокомментировал заместитель главы НБУ Яков Смолий. По его словам, преимуществами этого механизма являются формирование справедливой рыночной цены на памятные монеты, обеспечение равного доступа к торгам всех желающих, безналичная форма расчета и дополнительный канал реализации памятных монет и сувенирной продукции Национального банка.

Смолий отметил, что проведение аукционов для продажи нумизматической продукции является общепризнанной мировой практикой и Нацбанк проводил подобные аукционы в 2009-2011 годах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 августа вводит в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины" номиналом 250 гривень, изготовленную из золота 900-й пробы с чистой массой драгоценного металла 62,2 грамма.