Минфин в следующем году хочет отказаться от финансирования 32 государственных больниц - омбудсмен

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы омбудсмена.

В сообщении поясняется, что к Уполномоченному обратились работники одного из медучреждений, которые жаловались и выражали свое несогласие с рекомендациями Минфина.

В рекомендациях, которые вызвали недовольство, указано, что функционирование 32-х учреждений здравоохранения, которые в настоящее время находятся в сфере управления МОЗ Украины, должно быть обеспечено за счет местных бюджетов.

Читайте такжеДанилюк сообщил, когда МВФ примет решение о выделении транша Украине

«В соответствии с уставными документами эти заведения находятся в сфере управления МОЗ Украины, то есть финансируются за счет государственного бюджета, однако Минфином финансовое обеспечение их деятельности предлагается с 1 января 2017 года осуществлять исключительно за счет средств соответствующих местных бюджетов», – отметила Лутковская.

С 2014 года специалисты упомянутого диспансера оказывают помощь детям участников антитеррористической операции, которые погибли или находятся в зоне боевых действий.

«Поражает, что при этом объем бюджетного финансирования учреждения в 2016 году составляет по отношению к расходам общего фонда государственного бюджета Украины на этот период 0,003%», - добавила Лутковская.

Несмотря на то, что большинство из указанных 32-х заведений находятся в рекреационных зонах побережья Черного моря и Карпат, в таких действиях могут усматриваться признаки коррупционной составляющей.

Лутковская просит премьер-министра принять все возможные меры для надлежащего функционирования медучреждений, о которых идет речь.