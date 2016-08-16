Вкладчикам "Классикбанка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 августа начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого "Классикбанка".

Как сообщается на сайте фонда, для получения своих средств вкладчики могут обращаться в учреждения "Правэкс-Банка" до 27 сентября включительно.

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 12 августа на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии начал ликвидацию "Классикбанка", которая продлится до 11 августа 2018 года включительно. С 14 июня в банке работала временная администрация.

"Классикбанк" работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией. Думчев также возглавлял набсовет банка "Премиум" с 2010 по 2015 год.