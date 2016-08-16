Объем денежных переводов в Украину растет: с начала года превысил $1 миллиард

Объем денежных переводов в Украину с помощью систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в первом полугодии 2016 года составил 1,198 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в пределах Украины за этот период проведены переводы на 1,708 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем переводов за пределы Украины в первом полугодии составил 172 миллиона долларов США в эквиваленте, что на 24,9% ниже показателя за первое полугодие 2015 года.

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В сообщении отмечается, что Украина остается страной-реципиентом (получателем) трансграничных переводов, поскольку сумма полученных в Украине средств с использованием международных платежных систем в первом полугодии в 7 раз превышает сумму средств, отправленных за пределы страны.

Также сообщается, что в первом полугодии на территории Украины осуществляли деятельность 35 систем перевода средств, в том числе 21 система, созданная резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств в 2015 году составил 2,526 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 34,9% ниже показателя за 2014 год.