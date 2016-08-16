"Ощадбанк" проиграл в суде российскому "Сбербанку", но намерен подать апелляцию

Государственный "Ощадбанк" проиграл российскому "Сбербанку" в суде, где пытался запретить последнему использовать ТМ "Сбербанк" на территории Украины, но намерен обжаловать это решение суда.

Как сообщила пресс-служба "Ощадбанка", суд вынес решение о признании свидетельства на знак для товаров и услуг "Сбербанк", владельцем которого является "Ощадбанк", недействительным.

Банк отмечает, что решение не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционном порядке.

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Также сообщается, что процесс в Хозяйственном суде г. Киева продолжается, и предстоит судебная экспертиза для вынесения судом обоснованного и мотивированного решения.

Как сообщал УНИАН, дочерний банк "Сбербанка России" в Украине в ноябре 2015 года сменил наименование на "Сбербанк".

Государственный "Ощадбанк", считая это переименование незаконным, 15 января обратился в Хозяйственный суд г. Киева с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности.