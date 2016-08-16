Прогрессивной криптовалюты E-Dinar Coin хватит на всех в мире

Криптовалюту E-Dinar Coin отличает особый принцип распределения денег — delegated proof-of-stake. Этот принцип предполагает, что дополнительные монеты достаются не тем, кто выполняет определенные действия (proof-of-work), а тем, у кого уже есть EDC на счету. Таким образом, е-динары станут отличным источником дохода для их держателей. Также во избежание неравномерного распределения средств будут доступны и другие способы получения монет — например, 7-уровневая реферальная система.

Планируется выпустить 999 триллионов EDC в течение 33 лет, и это полностью покроет потребность человечества в денежных средствах. Первая эмиссия (премайнинг) составит 2,5 миллиардов единиц. Пока криптовалюта не стала решающей на мировом рынке, ее стоимость можно будет измерять в долларах. По прогнозам, один EDC может быть эквивалентен 1 000 долларов.

Как и многие другие криптовалюты, E-Dinar Coin создают при помощи технологии блокчейн — набирающей популярность децентрализованной системы открытой бухгалтерии. Блокчейн исключает возможность вмешательства банков и госучреждений в процесс производства криптовалюты и поэтому считается самой прогрессивной системой финансовых расчетов.

Важно, что в E-Dinar Coin продумали не только финансовую сторону прогресса, но и озаботились проблемой Китая, где надвигается экологическая катастрофа. Площадка предложила использовать старые военные самолеты для «бомбардировки» пустынных регионов снарядами, в которых находятся саженцы деревьев и семена растений. Кроме того, на улицах Пекина планируется установка автоматов со свежим воздухом, где можно несколько минут подышать лечебными парами.

Подробнее о E-Dinar Coin можно узнать из видео по ссылке.

http://e-dinarcoin.com/