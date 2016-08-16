Иностранные инвестиции в Украину выросли более чем на 5%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в январе-июне в акционерный капитал нерезидентов поступило 2,859 миллиарда долларов новых инвестиций, при этом отток за период составил 330,1 миллиона долларов, а также негативное влияние оказала отрицательная переоценка инвестиций на 247,5 миллиона долларов, в том числе - негативная курсовая разница на 218,5 миллиона долларов.

В сообщении отмечается, что инвестиции в первом полугодии поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,5% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Наибольшая доля инвестиций в объеме 13,241 миллиарда долларов, или 29,6% их общего объема, приходится на украинскую промышленность. Еще 13,150 миллиарда долларов, или 29,4% общего объема инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 1 июля составила 7,875 миллиарда долларов, общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, 52,666 миллиарда долларов.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 июля составил 6,233 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,4%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за рубежом на 1 июля составили 214,5 миллиона долларов, общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,448 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Также в сообщении отмечается, что данные о прямых инвестициях в Украину и из Украины являются предварительными и используются Национальным банком для составления платежного баланса и определения международной инвестиционной позиции.

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Ранее Национальный банк Украины сообщал, что чистый прирост объемов инвестиций за первое полугодие составил 2 миллиарда долларов, и большая часть этих средств была направлена в банковский сектор на пополнение капитала финучреждений по результатам проведенного стресс-тестирования. По оценкам НБУ, доля иностранного капитала в украинской банковской системе, без учета неплатежеспособных банков, за июнь 2016 года выросла на 15,1 п.п. – до 54,7%.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 апреля 2015 года составил 42,820 миллиарда долларов, что на 297 миллионов долларов, или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года. По оценкам Госстата, в первом квартале в акционерный капитал нерезидентов поступило 1,036 миллиарда долларов новых инвестиций, при этом отток за этот период составил 86,3 миллиона долларов, а также негативное влияние оказала отрицательная переоценка инвестиций на 652,5 миллиона долларов, в том числе и курсовая разница на 634 миллионов долларов.