В Украине зарегистрирована еще одна платежная система

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Sigue Money Transfer, платежной организацией которой является компания Cel.Int Ltd (Великобритания).

Как сообщается на сайте НБУ, сведения о новой платежной системе внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

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Назначение системы Sigue Money Transfer - транзакции денежных переводов между физическими лицами в долларах США и евро.

Участниками системы могут быть банки, небанковские финучреждения и почтовые организации, которые в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, имеют право на осуществление перевода средств.

Также сообщается, что на сегодня участниками системы Sigue Money Transfer (ранее - Coinstar Money Transfer) в Украине являются 3 банка – "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Юнекс Банк".

Как сообщал УНИАН, объем денежных переводов в Украину с помощью систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в первом полугодии 2016 года составил 1,198 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пределах Украины за этот период проведены переводы на 1,708 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем переводов за пределы Украины в первом полугодии составил 172 миллиона долларов США в эквиваленте, что на 24,9% ниже показателя за первое полугодие 2015 года.

В первом полугодии на территории Украины осуществляли деятельность 35 систем перевода средств, в том числе 21 система, созданная резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.