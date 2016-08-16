ПриватБанк поможет госслужащим с электронной декларацией

Как сообщила пресс-служба банка, прежде всего ПриватБанк готов предоставить госслужащим сервис "Электронно-цифровая подпись", с помощью которого можно подать электронную декларацию о доходах. Заказать сертификат для подписания деклараций с ЭЦП можно в электронном банке Приват24, раздел "Все услуги" > "Бизнес" > "Заказать, добавить сертификат".

Также в помощь госчиновникам ПриватБанк предоставляет услугу формирования налоговых выписок в электронном виде через Приват24. С помощью этого сервиса в два клика можно получить необходимые для внесения в декларацию выписки о доходах и расходах по счетам, открытым в банке.

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"Теперь получить необходимую информацию для заполнения декларации можно из дома или офиса, потратив на это пару минут, – говорит руководитель бизнеса "Обслуживание индивидуальных VIP-клиентов" ПриватБанка Алексей Шабан. – Само собой, все данные передаются в зашифрованном виде. Так что политики и звезды шоу-бизнеса, как и остальные пользователи Приват24, могут быть спокойны :-)".

Информацию для заполнения декларации можно легко найти в Приват24 – меню "Все услуги" > "Услуги" > "Создать справку".

Напомним, система подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доступна с 15 августа 2016 года на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, согласно решению НАПК "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 2 от 10 июня 2016 года.