Суд отменил решение об аресте средств государственного "Укргазбанка"

Высший хозяйственный суд отменил постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о взыскании с государственного "Укргазбанка" 144,064 миллиона гривень в пользу компании "Укрконцепт".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укргазбанка", отмечая, что решение суда предполагает завершение исполнительного производства и отмену решений об аресте и принудительном списании средств со счетов банка.

В сообщении отмечается, что правовую позицию банка на заседании Высшего хозяйственного суда поддержали представители Генеральной прокуратуры и Министерства финансов Украины.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала средства на корсчете "Укргазбанка" в Национальном банке Украины по приказу Хозяйственного суда г. Киева о взыскании в пользу компании "Укрконцепт".

Впоследствии, 3 августа, банк сообщал, что Высший хозяйственный суд Украины остановил исполнение решения Киевского апелляционного хозяйственного суда по аресту средств в рамках рассмотрения кассационной жалобы банка.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.