Яценюк ожидает, что Украина получит транш МВФ и финпомощь ЕС и США

Предоставление Украине очередного транша МВФ зависит от того, как быстро окончательно завершатся переговоры с Фондом.

"Ожидаем, что Украина получит как транш МВФ, так и 1 миллиард кредитных гарантий США и 600 миллионов евро от ЕС, которые нужны для стабилизации украинской экономики", - подчеркнул лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк по итогам встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сейчас все зависит от того, как быстро окончательно завершатся переговоры с Международным валютным фондом", - подчеркнул он.

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Также Яценюк напомнил, что предоставление Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС напрямую привязаны к пакету с МВФ.

"Мы ожидаем, что будут окончательно завершены все технические переговоры, и Украина получит как транш Международного валютного фонда, так и 1 миллиард кредитных гарантий Соединенных Штатов Америки и 600 миллионов евро от Европейского Союза, которые нужны для стабилизации украинской экономики", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что украинская экономика, в отличие от российской, падение которой составило 0,6%, демонстрирует позитивные сдвиги - 1,3% роста во втором квартале этого года.