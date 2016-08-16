Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,05 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2505,9288 (16 августа – 2511,5141)

100 EUR – 2830,4466 (16 августа – 2807.8728)

10 RUR – 3,9185 (16 августа – 3,9116)

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Как сообщал УНИАН, 16 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 25,00/25,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1580/28,2140 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3910 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0593 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 488 сделок на сумму 298,82 миллиона долларов.