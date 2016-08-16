OCCRP: Несмотря на санкции, международная торговля с Крымом продолжается

Об этом пишут Александр Гуменюк, Максим Кицюк, Елена Логинова и Андрей Яницкий в статье "Несмотря на санкции, международная торговля с Крымом продолжается", опубликованной на сайте occrp.org.

После того, как два года назад российские войска оккупировали Крымский полуостров, правительство в Киеве заблокировало торговлю во всех коммерческих портах – шаг, который впоследствии поддержали Европейский союз (ЕС), США и другие страны.

Тем не менее, в течение последних двух лет в крымские порты заходили более 600 судов, исследования OCCRP показывают, что и западные, и ближневосточные бизнесмены продолжают торговлю с Крымом, вопреки политике своих государств.

Препятствий для таких действий нет, потому что до сих пор Украина не привлекла к ответственности ни одного владельца судна или капитана.

Корабли-призраки

В начале декабря 2015 года судно под названием "General" подняло сине-желтый флаг Республики Палау, когда проходило через Босфор, канал, связывающий Мраморное море с Черным морем в Стамбуле.

Корабль направлялся в сторону Украины, согласно официальному маршруту он следовал из Немрут-Бей (недалеко от турецкого города Измир на берегу Эгейского моря) в Херсон, черноморский портовый город на юге Украины.

Однако, 4 декабря судно пришвартовалось у входа в Севастопольскую гавань на юго-западе Крыма, крупнейшем городе полуострова, базе Черноморского флота РФ. "General" исчез с международных радаров на 10 дней. 14 декабря, его бортовой навигатор был снова включен, и "General" вернулся в турецкий порт. По-видимому, судно так и не заходило в Херсон.

Согласно международным стандартам навигации, каждое международное судно должно быть оборудовано электронным "навигатором", связывающим его с автоматической идентификационной системой (АИС), глобальной сетью, которая отслеживает суда, используя спутники, сообщения от проходящих кораблей и радары. За передвижением судов по всему миру можно следить с помощью навигаторов AIS на веб-сайте www.marinetraffic.com.

Репортеры OCCRP занимались этим примерно год, отслеживая суда недалеко от Крыма, в том числе следили за исчезновением "General". Эксперты говорят, что судно, вероятно, отключило навигатор AIS, что возможно, только если выключить питание на борту.

С 9 по 11 декабря, по просьбе журналистов OCCRP, жители Севастополя сделали серию фотографий, на которых видно, что на судне "General" производилась погрузка металлолома в порту Севастополя на пирсе Инкерман.

Фотографии показывают, что, вопреки международным запретам, "General" провел, по меньшей мере, пять дней в порту Севастополя, пока производилась погрузка грузов.

Кто санкционировал погрузку металлолома – или визит в Севастополь – установить не удалось. Репортерам OCCRP стало известно, что "General" принадлежит ливанской компании New Marine Co. Информации об этой компании в ливанских открытых реестрах нет. Попытки связаться с компанией не увенчались успехом.

Европейские флаги

16 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как Россия аннексировала Крым, Украина закрыла полуостров для международного судоходства. Впоследствии ЕС и США также запретили вход в порты Крыма и ввели соответствующие санкции.

Несмотря на это, сотни судов, идущих под флагами разных стран, продолжают посещать полуостров. Информацию об этих судах собирают и правительственные, и неправительственные учреждения.

Согласно данным, собранным Государственной гидрографической службой Украины, Министерством инфраструктуры Украины, а также неправительственной организацией "Майдан иностранных дел", по состоянию на июнь 2016 года, в крымские порты входили 602 суда. Большинство из них зарегистрированы в России или ходят под российским флагом, либо это украинские зарегистрированные корабли, захваченные Россией, и находящиеся под ее управлением.

Тем не менее, европейцы также ведут бизнес с Крымом, несмотря на санкции: за последние два года в Крым входили 24 суда, идущих под флагами стран ЕС, 43 суда, зарегистрированных в ЕС и 22 суда, принадлежащих бенефициарам из ЕС.

Судно MS Südkap, принадлежащее немецкой компании Krey Schiffahrts GmbH, находилось в восточной части Крымского портового города Керчь в конце июля 2014 года. Сначала репортеры OCCRP направили письмо с вопросами немецкой компании; затем, журналист OCCRP позвонил в их офис и говорил с его исполнительным директором, Даниэлем Гренземанном.

Единственное, что он сказал, у его компании было множество проблем из-за того, что его судно вошло в Крым. Тем не менее, он не ответил на письмо.

Инспектор Krey Schiffahrts, капитан Максим Бабенко, пытался объяснить по телефону, как работает немецкая компания: "Наши суда арендуют по контракту третьи лица, которые находят грузы и транспортируют их. Я имею в виду, что перевозку осуществляем мы, но они находят грузы.

"У нас есть список исключений, мест, куда наши суда не ходят по определенным причинам. Это отдельный список, и он обсуждается с каждым подрядчиком. Что касается Крыма ... украинский он или российский, у нас нет четкой позиции по этому вопросу, так же, как, мне кажется, у всего остального мира".

Посольство Германии в Украине пообещало уведомить соответствующие органы в Германии относительно возможного судебного преследования. "Правительство Германии и ее партнеры в ЕС уже не раз выражали (свое) явное осуждение незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и не признают ее. Эта позиция остается неизменной", говорится в письменном заявлении посольства.

Реакция других европейских посольств на нарушения была сдержанной, или, в некоторых случаях, отсутствовала.

Например, посольство Греции не ответило на вопросы о большом танкере, Kriti, который прибыл в Керчь в июне 2014 года. Несмотря на то, что в то время Украина еще официально не закрыла крымские торговые порты, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уже опубликовала резолюцию о том, что страны, в том числе Греция, поддерживают территориальную целостность Украины.

Kriti – часть флота, который, согласно предположениям, принадлежит богатой греческой семье Вардинояннис. Ни посольство Греции в Украине, ни компания, владеющая судном, не сообщили, почему судно было в Крыму.

В октябре 2015 года еще один корабль прибыл в Крым, чтобы забрать груз металлолома, также из Севастополя. Судно называлось Ramzi и шло под флагом Тоголезской республики.

Этот корабль принадлежит румынской компании, JSM Maritime Ltd., которая, в свою очередь, принадлежит семье сирийского бизнесмена Джохара Хасана.

Из Крыма, Ramzi отправилось в ливанские порты Бейрут, Триполи, и Jieh.

Посольство Румынии в Украине не считает, что Румыния несет ответственность за Ramzi, поскольку Румыния контролирует только те корабли, которые идут под румынским флагом.

Смена флагов

Судно может принадлежать компании из одной страны и идти под флагом другой; или же судно, нарушающее какой-то закон, может легко сменить свой флаг на флаг другой страны с другими законами.

Али Алиев, бывший сотрудник Palmali Group of Companies (Турция), говорит, что Palmali меняет флаги, когда ее корабли направляются в Керченский пролив, который соединяет Азовское море с Черным, отделяя Крым от России. "Раньше, при прохождении Керченского пролива, мы поднимали украинский флаг, а теперь мы поднимаем флаг России", - сказал он, но отрицал, что корабли заходят в порты Крыма.

Palmali Group – одна из самых известных логистических компаний в Турции. Флот Palmali насчитывает более 100 судов.

Среди крупнейших клиентов – российская компания "Лукойл" и азербайджанская "SOCAR". В конце 2015 года международные средства массовой информации сообщили, что мальтийские власти расследовали возможность причастности Palmali к торговле нефтью с "Исламским государством" (ИГ).

Согласно данным, в течение последних двух лет, шесть судов Palmali заходили в Крым.

Владелец Palmali Мубариз Мансимов, турок азербайджанского происхождения, так объяснил успех своей компании российскому Forbes: "Мы – международная компания. В Турции нас считают турецкой компанией, в России – российской, в Азербайджане – азербайджанской. Стратегия заключается в том, чтобы быть "своим" всюду".

Он не ответил на просьбу OCCRP о комментариях.

Когда журналисты OCCRP посетили офис компании в Стамбуле, им не позволили снимать офис или прилегающую территорию и сказали связаться с медиа-отделом. Последний не отвечал в течение нескольких месяцев.

"Турция не признает аннексию Крыма. Мы не станем нарушать наши принципы ради торговли с небольшим клочком земли. Это было ясно с самого начала", - сказал Йонет Джан Тезель, посол Турции в Украине. "Турецкие корабли не покинут турецкий порт, если сообщат, что направляются в Крым. Но, возможно, некоторые корабли с флагами других стран притворяются, что идут в Россию, но на самом деле заходят в Крым. Это ... не связано с официальной позицией Турции".

Нарушители остаются безнаказанными

В настоящее время украинская полиция расследует четыре уголовных дела, связанных с незаконным входом в оккупированный Крым в течение последних двух лет. В порту Херсона, есть арестованное турецкое судно, Kanton: в 2014 году оно прибыло в Крым, а в марте 2015 года – в Херсон, где и было задержано.

Илья Рыжков, исполняющий обязанности главы администрации морского порта Херсона, жалуется, что нет никаких решений суда. "Капитан и экипаж покинули судно", - сказал Рыжков.

Прокуратура расследует три других случая незаконного входа. Есть четыре подозреваемых, они объявлены в розыск.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины, к ответственности можно привлечь только капитана и членов экипажа судна-нарушителя. Если их признают виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы, но нет законного способа преследовать по закону компанию, эксплуатирующую судно, или его владельца.

Министерство инфраструктуры собирает досье на суда, заходившие в Крым, с момента закрытия портов, и передает эту информацию в прокуратуру и Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, что расследуется каждое нарушение. "Во-первых, мы подаем официальный протест. Во-вторых, нарушители лишаются доступа к украинским портам; мы обращаемся к другим с просьбой воздействовать на нарушителей, и почти всегда получаем официальный ответ".

Климкин сказал, что он осведомлен о кораблях и странах, в отношении которых вели расследование OCCRP, и отметил, что число нарушений в последнее время уменьшилось.