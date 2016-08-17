Рубль и российский фондовый рынок упали вслед за ценами на нефть

Торги в среду, 17 августа, открылись падением российского рубля на фоне снижения цен на нефть.

По данным Московской биржи, доллара вырос на 22 коп. - до 63,99 руб.

Курс евро поднялся на 13 коп. - до 72,08 руб.

Читайте такжеBloomberg: Владимир Путин – злейший враг своей экономикиРоссийский фондовый рынок также открылся снижением.

Индекс ММВБ упал на 0,25%, до 1970,46 пункта.

Индекс РТС просел на 0,52%, до 969,79 пункта.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 августа, цены на нефть продолжают снижаться на фоне сомнений аналитиков в успехе возможных переговоров стран-производителей по вопросу ограничения добычи для стабилизации рынка: фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,79% - до $48,84 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI - на 0,58%, до $46,31 за баррель.

Аналитики не исключают, что тенденция продолжится.