Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов с начала года сократился почти вдвое

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2016 года составил 7,46 млрд грн, что на 1,05 млрд грн, или на 12,3%, меньше показателя на 1 июля.

Как сообщается на сайте фонда, с начала года объем его финансовых ресурсов сократился почти в 2 раза.

Фонд отметил, что за первые 7 месяцев 2016 года получил в виде регулярного сбора от работающих банков 2,47 млрд грн, в то время как поступления от неплатежеспособных банков составили почти вдвое больше - 4,54 млрд грн.

Читайте такжеГлава Фонда гарантирования: "Мы не прощаем долги"По информации фонда, почти 5,07 млрд грн его ресурсов инвестированы в облигации внутреннего госзайма.

Также сообщается, что по состоянию на 1 августа в реестре участников фонда насчитывалось 105 банков-участников.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физлиц на 1 июля 2016 года составил 8,51 млрд грн, что на 2,197 млрд грн, или на 20,5%, меньше показателя на 1 июня.