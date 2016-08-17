НБУ решил ликвидировать "Евробанк"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Евробанка", отнесенного к категории неплатежеспособных 17 июня.

Регулятор напомнил, что признал банк неплатежеспособным, поскольку установил факты "дробления" депозитов – перевода средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривень.

Как впоследствии сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, с 17 августа фонд приступил к ликвидации банка, которая продлится до 16 августа 2018 года включительно. Ликвидатором банка на этот период фонд назначил Вадима Кононца.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в "Евробанк" 17 июня.

По информации НБУ, спустя месяц после согласования продажи 50% акций "Евробанка" гражданину Казахстана Болату Назарбаеву эти акции так и не были переданы в его собственность, в связи с чем регулятор считает конечными владельцами банка на момент признания его неплатёжеспособным Александра Адарича и Вадима Пушкарева.

"Евробанк" работал на рынке Украины с 2005 года и относится к небольшим финучреждениям, занимая по состоянию на 1 апреля 47-е место среди банков по объему активов.

20 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в другой принадлежавший Александру Адаричу банк - «Фидобанк».