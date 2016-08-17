Валютные качели: гривня снизилась до 25,15 за доллар
13:56, 17 августа 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2960/28,3360 гривни/евро.
Гривня снизилась на межбанке до 25,15 за доллар / rodniknews.in.ua
В среду, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,11/25,15 гривни/доллар, что на 10 копеек ниже уровня открытия торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2960/28,3360 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3930 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,0895 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 252 сделки на сумму 111,61 миллиона долларов.
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