Фискальная служба планирует до конца года возместить бизнесу 96 миллиардов по НДС - Насиров

Государственная фискальная служба Украины планирует до конца года возместить бизнесу 96 миллиардов гривень по налогу на добавленную стоимость и ускорить процесс возмещения, заявил глава ГФС Роман Насиров на брифинге в Киеве.

"Из 322 миллиардов гривень мы уже возместили 48 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость. Это намного больше, чем в прошлом году, но до конца года мы планируем возместить 96 миллиардов. И главное в том, что до конца года мы планируем выйти на то, что компании будут получать возмещение НДС на второй месяц после подачи декларации", - сказал Насиров.

По его словам, месяц будет отводиться на проведение камеральной проверки, и уже на следующий месяц будет выплачиваться возмещение, а в настоящее время этот процесс занимает 3 месяца.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещения НДС субъектам хозяйствования в Украине в июне упал до 193 миллионов гривень с 6,7 миллиарда гривень, возмещенных в мае текущего года. Госказначейство возобновило возмещение с 8 июля. Объем возмещения в июле составил 12,11 миллиарда гривень, что является максимальной суммой в 2016 году.

В 2016 году Верховная Рада обязала все аграрные предприятия платить НДС в определенной пропорции, тогда как ранее вся сумма начисленного налога оставалась на счетах аграриев. В качестве компенсации парламент возобновил практику возврата НДС при экспорте зерна, которая была отменена в 2014 году.