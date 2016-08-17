Насиров отчитается о доходах через систему е-декларирования в сентябре

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров ожидает, что система электронного декларирования доходов и имущества чиновников будет доработана в части защиты данных налогоплательщиков в течение двух недель, и намерен подать свою декларацию в сентябре.

"Я обязательно буду подавать декларацию, этого требует законодательство Украины. У меня и у всех госслужащих не то чтобы нет выбора, мы должны выполнить закон и подать свою декларацию… Я планировал подавать где-то в сентябре, пока все протестируют и все заработает", - сказал Насиров на брифинге в Киеве. При этом он отметил, что государство обязано обеспечить защиту данных налогоплательщиков и еще есть 2 месяца до завершения процесса декларирования.

"Думаю, что многие будут заполнять декларации в сентябре - начале октября. За две недели, при большом желании, НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – УНИАН) и другие органы, которые принимают участие в этом процессе, могут сделать все необходимое для того, чтобы защитить информацию. Чтобы этот процесс был уверенным и полностью легальным", - добавил глава ГФС.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования.

Система запущена в эксплуатацию без предусмотренной законодательством сертификации Госспецсвязи, заявившей о проблемах с программным обеспечением комплекса электронного декларирования.

По оценкам правозащитников, запуск системы е-декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал, чтобы решения для полноценного запуска системы электронного декларирования были приняты в кратчайшие сроки, а также поручил Нацагентству по вопросам государственной службы провести служебную проверку.