В Госказначействе рассказали, каким образом может быть погашена миллиардная задолженность Пенсионного фонда

Пенсионный фонд может реструктуризировать задолженность перед Государственной казначейской службой Украины, которая на 1 августа составила 48 миллиардов гривень.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз в интервью газете "Урядовый Курьер".

"Одним из путей погашения задолженности может быть прежде всего ее реструктуризация на несколько лет с определением реальных источников погашения. Сейчас Казначейство вместе с Министерством финансов, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом работает над законодательным урегулированием этого вопроса", - сказала Слюз.

Она пояснила, займы Пенсионному фонду с единого казначейского счета являются временным источником покрытия дефицита фонда.

"В течение 2007-2015 годов Пенсионному фонду было предоставлено займов с единого казначейского счета на общую сумму 322,9 миллиарда гривень, из которых возвращено только 274,9 миллиарда, или 85,1%", - сообщила Слюз.

Отмечается, что с 2007 года Пенсионный фонд ежегодно наращивал задолженность перед единым казначейским счетом по непогашенным займам. При этом в 2016 году фонд за такими займами не обращался.

"В этом году фонд погасил 2,4 миллиарда гривень задолженности по займам прошлых лет. По состоянию на 1 августа 2016 года общий объем задолженности Пенсионного фонда по займам составил 48 миллиардов гривень", - сказала глава Госказначейства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2016 год с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из бюджета – 144 миллиарда гривень. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень, который возник в основном из-за снижения платежей по единому социальному взносу.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от правительства план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда, одним из шагов которого может стать пенсионная реформа.