Насиров оценивает эффект от борьбы с контрабандой на таможнях в 4 миллиарда ежемесячно

Позитивный эффект от детенизации и борьбы с контрабандой на украинских таможнях в этом году составляет порядка 40%, или 4 миллиарда гривень в месяц, сообщил сегодня журналистам глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

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"В прошлом году, в июле-августе-сентябре, среднемесячные сборы по НДС, который остается основным налогом при растаможивании товаров, были на уровне 10-11 млрд в месяц. В июле мы собрали 14 миллиардов на таможне. В августе, думаю, эта цифра будет 14,5-15 миллиардов гривень. Эти дополнительные 40%, или порядка 4 миллиардов гривень в месяц, за последний год – это и есть эффект от детенизации, от борьбы с контрабандой, нарушением таможенных правил за счет более корректного определения таможенной стоимости и классификации товаров", - сказал Насиров.

В то же время, он отметил, что нарушения остаются, однако речь идет даже не о сотнях миллионов, а о миллионах гривень.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в мае текущего года оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 миллиардов гривень.

По данным ГФС, в 2015 году поступления в сводный бюджет Украины по налоговым и таможенным платежам составили 587,1 миллиарда гривень.