Введение сбора для внедрения накопительной пенсии нецелесообразно – Рева

Введение дополнительного сбора в размере 2%, который направлялся бы в накопительный уровень пенсионной системы, является сейчас нецелесообразным в виду существующего дефицита Пенсионного фонда, обеспечивающего солидарный уровень пенсионной системы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"При дефиците средств бюджета Пенсионного фонда в 145 миллиардов гривень из 257,2 миллиарда гривень изымать еще два процента и резервировать на накопление нецелесообразно, неразумно, неправильно", - цитирует Реву пресс-служба.

Министр также отметил, что с такой позицией согласен и ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда.

Ранее Рева заявлял, что введение накопительной пенсионной системы не является первоочередным шагом, поскольку в связи со снижением с 2016 года ставки единого социального взноса резко возрос дефицит бюджета Пенсионного фонда. На его сокращении настаивает и МВФ, поэтому правительству необходимо в первую очередь решить проблему дефицита фонда.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что действующая в Украине система пенсионного обеспечения не может удовлетворить в полном объеме потребности пенсионеров. Поэтому правительство предлагает внедрить в Украине накопительную пенсионную систему с 1 июля 2017 года, тогда как ранее планировалась дата 1 января 2017 года.

5 мая текущего года в парламент был внесен законопроект №4608 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий" как замена соответствующего документа, предложенного прошлым правительством.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, с 1 июля 2017 года вводится уплата страховых взносов во второй (накопительный) уровень пенсионной системы застрахованными лицами, которые к этой дате не достигли пенсионного возраста. Размер страхового взноса в первый год составит 2% и ежегодно будет увеличиваться на один процент до достижения в 2020 году 5%.