Госдолг Испании достиг 100-летнего максимума - 100% ВВП

Госдолг Испании достиг рекордной отметки в 1,107 триллиона евро – рекорд с 1909 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные Банка Испании.

"В июне госдолг составил 100,9% ВВП. Таким образом, за июнь госдолг вырос на 18,549 миллиарда евро - то есть на 1,7% по сравнению с маем и на 4,7% по сравнению с июнем 2015 года, когда он составлял 1,057 триллиона евро", - говорится в сообщении.

Это выше, чем мартовский показатель, когда государственный долг достиг 100,5% ВВП страны, превысив психологическую отметку в 100% ВВП.

Однако Испания пока не побила собственный рекорд госдолга за все время ведения статистики – в июне 1909 года он составлял 102% ВВП.

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Между тем в министерстве экономики заверяют, что стране удастся к концу года выполнить план и снизить госдолг до 99,14% ВВП. К 2019 году испанские власти обещают сократить госдолг до 96% ВВП. Однако Еврокомиссия настроена более пессимистично. По ее прогнозам, к концу текущего года госдолг Испании будет составлять 100,3%.

Госдолг Испании начал расти ускоренными темпами с 2009 года. Если в 2008 году он составлял 39,4% ВВП, то в 2009 – 52,7%, а к 2013 году преодолел отметку в 90% ВВП. В марте 2016 года он превысил 100% ВВП.