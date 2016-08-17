Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,08 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2508,8661 (17 августа – 2505,9288)

100 EUR – 2828,9974 (17 августа – 2830,4466)

10 RUR – 3,9205 (17 августа – 3,9185)

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Как сообщал УНИАН, 17 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 25,11/25,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2990/28,3440 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0887 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 530 сделок на общую сумму 379,48 миллиона долларов.