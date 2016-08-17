Нацбанк на первом аукционе продал 45 из 50 золотых монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины сегодня, 17 августа, провел первый аукцион по реализации золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", в ходе которого продал 45 из 50 предложенных к продаже монет.

Как сообщается на сайте НБУ, максимальная стоимость приобретения монеты в ходе аукциона составила 163,306 тысячи гривень, минимальная – 123,306 тысячи гривень, а общая стоимость приобретенных в ходе аукциона монет - почти 6,5 миллиона гривень.

Регулятор напомнил, что планирует реализовать весь тираж золотых памятных монет "25 лет независимости Украины" на открытых аукционах Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ", о проведении которых регулятор будет сообщать заблаговременно на официальном сайте.

При этом, как отмечается в сообщении, монеты из нейзильбера и серебряные монеты "25 лет независимости Украины" можно приобрести в региональных представительствах Национального банка и в отделениях банков-дистрибьюторов – "Ощадбанка" и "Укргазбанка".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 августа ввел в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины» номиналом 250 грн, изготовленную из золота 900-й пробы с чистой массой драгоценного металла 62,2 грамма.

Также введена в обращение серебряная монета "25 лет независимости Украины" номиналом 20 гривень и набор из четырех памятных монет из нейзильбера – "Киевская Русь", "Галицкое королевство", "Казацкое государство" и "25 лет независимости Украины".

Авторами эскизов монет выступили киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.