Золото стремительно дорожает на новостях от Федрезерва США

На торгах в четверг, 18 августа, золото дорожает на фоне удешевления американской валюты из-за сведений из протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает ПРАЙМ.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 8,70 доллара, или на 0,65%, до 1357,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднялась на 0,95% - до 19,84 доллара за унцию.

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Опубликованные в среду, 17 августа, данные протокола последнего заседания американского регулятора снизили на рынках ожидания того, что ФРС повысит базовую процентную ставку в ближайшее время. Согласно протоколу, в ходе июльского заседания члены комитета спорили о готовности экономики страны к повышению ставки, и ряд членов регулятора выступает за осторожный подход к дальнейшему повышению процентных ставок.

Низкие ожидания повышения ставки оказывают давление на курс американской национальной валюты, что положительно влияет на золото, так как его покупка становится дешевле для держателей иностранных валют.

"Большинство участников рынка теперь ожидают повышения ставки не раньше декабря. Это значит, что инвесторы интересуются покупкой золота", - сказал руководитель отдела по сырьевым товарам в Standard Bank в Токио Юичи Икемизу.

"Раньше были сомнения относительно того, будет ли одно или два повышения ставки (в этом году - ред.). Теперь мы думаем, что, скорее всего, повышения вообще не будет", - считает главный дилер в Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люнг.