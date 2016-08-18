ПриватБанк стал партнером компании InComm, мирового лидера по выпуску и продаже предоплаченных и подарочных карт

ПриватБанк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией InComm, мировым лидером по выпуску и продаже предоплаченных и подарочных карт, что позволит украинским пользователям коммуникационных, музыкальных, игровых сервисов и программного обеспечения покупать предоплаченные коды и ваучеры для мгновенного пополнения собственного счета или счета друга без дополнительных комиссий.

"Мы вместе с InComm открываем возможность миллионам украинцев пользоваться самыми популярными в мире сервисами напрямую без лишней "головной боли" и расходов на покупку ваучеров у неизвестных посредников, – говорит руководитель департамента e-commerce ПриватБанка Ольга Худик. – Покупка ваучеров через банк гарантирует безопасность платежей и подлинность приобретаемых кодов".

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Как сообщили в банке, в рамках сотрудничества с InComm сегодня в веб-версии Приват24 уже доступны ваучеры Skype номиналом 10 и 25 USD, продажа пополнений Skype в мобильном приложении Privat24 будет доступна во второй половине августа. В будущем компании планируют расширение перечня доступных продуктов, которые могут легко подключаться благодаря тому, что новый сервис построен на платформе Corezoid new.corezoid.com.

"Сотрудничество с ПриватБанком открывает для нашего совместного проекта большие возможности по реализации предоплаченных и подарочных продуктов любых брендов. Запуск сервиса по оплате ваучеров Skype – это только первый шаг нашего стратегического партнерства" – комментирует Frank Monaco, исполнительный вице-президент и генеральный директор InComm International.

О ПриватБанке

ПриватБанк – лидер украинского рынка и один из восьми крупнейших банков в Восточной Европе. ПриватБанк предоставляет услуги более чем 25 миллионов клиентов. Согласно исследованию рынка банковских услуг, проведенном GFK Украина, на конец IV квартала 2015 года 48,4% клиентов украинских банков воспользовались услугами ПриватБанка и каждый третий Украинец (39,3% опрошенных) считают ПриватБанк своим основным банком. Сегодня более 10 млн клиентов используют онлайн-платформу ПриватБанка – Privat24, а более 5,5 миллиона клиентов используют мобильную версию.

Об InComm

InComm, за счет глубокой интеграции с системами розничной торговли ретейлеров, предоставляет возможность подключения к различным сервис-провайдерам, которые позволяют потребителям осуществлять продажи в более чем 500 000 точках розничной торговли. Будь-то активация предоплаченного продукта, оплата счетов, использование скидки по дисконтной карте, покупка электронных товаров в магазинах или пополнение онлайн-аккаунта, InComm предоставляет уникальные возможности приобретения подарков, угодив даже покупателям, которые всегда в движении, и обслуживает потребителей, которые работают с наличными.

InComm представлен в 31 стране и сотрудничает с 206 компаниями по всему миру. Главный офис компании находится в Атланте, США.

Подробнее об InComm – www.incomm.com.