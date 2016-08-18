Гривня на межбанке немного ослабла - до 25,22 за доллар

В четверг, 18 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,16/25,22 гривни/доллар, что на 6 копеек ниже уровня открытия торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4610/28,5260 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3960 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 25,1674 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 346 сделок на сумму 144,62 миллиона долларов.