Система Prozorro уже позволила сэкономить 3 миллиарда, самая бережливая - Киевская область

Использование системы электронных закупок Prozorro, введенной с 1 апреля текущего года для госорганов и ставшей обязательной по всей Украине с 1 августа текущего года, позволило сэкономить в общей сложности 3 миллиарда гривень.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, на сегодняшний день к Prozorro присоединились уже более 8 тысяч государственных заказчиков, а количество тендеров превысило 26 тысяч.

Наиболее "экономными", по данным Минэкономразвития, стали власти Киевской области. Использование Prozorro позволило столичному региону сэкономить 1,98 миллиарда гривень.

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"Также в топ-5 наиболее бережливых областей вошли Одесская область, сэкономившая 239,11 миллиона гривень, Донецкая область - 174,06 миллиона гривень, Днепропетровская -141,40 миллиона гривень и Львовская область - 91,10 миллиона гривень, - сообщили в Минэкономразвития. - До конца года общая экономия средств составит 5 миллиардов гривень".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Ожидается, что по итогам 2017 года использование Prozorro позволит сэкономить 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.