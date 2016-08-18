Порошенко призывает иностранных инвесторов "именно сейчас" вкладывать средства в Украину

Президент Украины Петр Порошенко призвал инвесторов начинать вкладывать средства в Украину и украинскую экономику именно сейчас, когда власти своей работой доказывают способность менять деловой климат и обеспечивать реформы.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в ходе посещения строительной площадки во Львовской области, на которой идет строительство завода по изготовлению бортовых систем французской компании Nexans.

"Все нас убеждали, что, пока идет война, никакой инвестор в Украину не придет. Мы своим упорным трудом, созданием инвестиционного климата, обеспечением кардинальных изменений и реформ в стране и решительными действиями убеждаем, что именно сейчас и именно в Украину надо инвестировать", - цитирует пресс-служба Порошенко.

Президент напомнил, что приход Nexans во Львовскую область - не единственный пример успешного инвестиционного сотрудничества местных властей с мировыми корпорациями, но он открывает дорогу новым проектам и новым инвестициям.

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"Немецкие и французские собственники голосуют гривней за нашу с вами независимость, за создание новых рабочих мест, уплату налогов, за европейское будущее, - сказал Порошенко. - Все у нас будет хорошо. Мы обеспечим победу на фронте и защитим страну".

Справка УНИАН. Компания Nexans строит уже третий завод в Украине. Он будет запущен в июне 2017 года. Производство рассчитано на 2 тысяч рабочих мест. Продукция завода будет экспортироваться, в том числе на производства концерна BMW.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.