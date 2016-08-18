Вкладчикам "Евробанка" начнут выплаты с 19 августа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 августа начнет выплаты средств вкладчикам "Евробанка", который с 17 августа находится в процессе ликвидации после принятия соответствующего решения Национальным банком Украины.

Как сообщается на сайте фонда, для получения возмещения вкладчики банка могут обратиться в учреждения "ТАСкомбанка" до 30 сентября включительно.

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Евробанка" 17 августа. До этого с 17 июня в банке работала временная администрация.

По информации НБУ, спустя месяц после согласования продажи 50% акций "Евробанка" гражданину Казахстана Болату Назарбаеву эти акции так и не были переданы в его собственность, в связи с чем конечными владельцами банка считаются Александр Адарич и Вадим Пушкарев.

"Евробанк" работал на рынке Украины с 2005 года и относился к небольшим финучреждениям по объему активов.

20 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в другой принадлежавший Александру Адаричу банк - "Фидобанк".