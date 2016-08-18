Нацбанк продолжает опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2517,0910 (18 августа – 2508,8661)

100 EUR – 2849,5987 (18 августа – 2828,9974)

10 RUR – 3,9609 (18 августа – 3,9205)

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Как сообщал УНИАН, 18 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,18/25,23 гривни/доллар, что на 6 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4960/28,5500 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3960 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1709 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 557 сделок на сумму 403,11 миллиона долларов.