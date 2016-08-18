Украина должна выполнять требования кредиторов, но сейчас острой нужды в траншах она не испытывает - Пайетт

Украине нужно выполнять требования ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, а также других кредиторов в части проведения реформ, однако острой необходимости в получении кредитных траншей Украина сейчас не испытывает.

Такое мнение выразил в интервью изданию Ukrainian Business Journal Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт, покидающий свой пост в рамках дипломатической ротации.

"Украинцы должны ощущать сильную поддержку и Республиканской, и Демократической партии США, которые стоят вместе с народом Украины, поддерживают Украину в ее тяжелой работе в рамках проведения реформ. Как говорит вице-президент США Джо Байден, "Вы продолжаете реформы, мы продолжаем поддержку", - цитирует Пайетта издание. - Это справедливо и в отношении МВФ, который также придерживается своих принципов… Но тут хорошая новость в том, что с практической точки зрения Украина не нуждается в срочном выделении денег. Курс валют стабилен, резервы Нацбанка достаточны, доверие есть. И даже в отсрочке с траншем МВФ был осторожен - для того, чтобы не пошатнуть этого доверия, но при этом соблюсти принципы".

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 миллиардов долларов и 1,7 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 миллиарда долларов, однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с Фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Стороны вернулись ко Второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по Меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что Меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля пройдет заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 миллиарда долларов. Однако Меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.

В конце июля министр финансов Александр Данилюк выразил уверенность, что украинский вопрос будет обсуждаться в МВФ в августе. Однако по состоянию на середину августа Украина не значится в расписании заседаний Совета директоров МВФ.