Гривня на межбанке потеряла еще 8 копеек – 25,31 за доллар

В пятницу, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,27/25,31 гривни/доллар, что на 8 копеек ниже уровня открытия торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6040/28,6810 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3960 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,2433 гривни/доллар. К этому времени участники рынка заключили 199 сделок на сумму 82,43 миллиона долларов.