Порошенко убежден, что Украина в ближайшее время получит очередной транш от ЕС

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина в ближайшее время получит очередной транш финансовой помощи от Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Харькове во время открытия новой станции метрополитена "Победа".

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"Я убежден в том, что в ближайшее время Европейский Союз примет решение. Уже считанные недели остались до того, когда откроет безвизовые двери объединенная Европа для украинцев. Я убежден в том, что в ближайшее время мы получим мощную финансовую подушку для реформ в виде транша Евросоюза. И я убежден в том, что и победа будет за нами, за объединенной сильной Украиной", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает получить от ЕС 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.