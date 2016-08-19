Розничная торговля в Украине с начала года увеличилась на 2,4% / УНИАН

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2016 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 628,9 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Полтавской областях – на 7,7% и 7,3%, до 32,9 миллиарда гривень и 19,1 миллиарда гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Житомирской области – на 5,5%, до 16,2 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 1,8% – до 99,6 миллиарда гривень.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллион гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.