Минэкономразвития объяснило дефляцию в июне-июле сезонными факторами и сохранило прогноз инфляции на уровне 12%

Министерство экономического развития и торговли Украины объясняет дефляцию, зафиксированную в Украине в июне-июле текущего года, сезонными факторами, однако при этом сохраняет прогноз инфляции по итогам года на уровне ранее озвученного показателя в 12%.

Об этом говорится в комментарии министерства на запрос УНИАН.

"Да, действительно, два месяца подряд наблюдалась дефляция: в июне она составила 0,2%, в июле - 0,1% в расчете к предыдущему месяцу. Причинами снижения цен на потребительском рынке были, прежде всего, типичные для летних месяцев факторы. Прежде всего это сезонность - увеличение предложения сельскохозяйственной продукции: как продукции растениеводства, из-за поступления на рынок овощей нового урожая произошло их существенное удешевление, так и продукции животноводства. Избыток сырья на рынке молока обусловил снижение цен на молочную продукцию", - отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что за последние два месяца овощи подешевели в среднем на 27,5%. В частности, капуста - на 65,1%; морковь и перец - на 48,2%, свекла - на 47,5%, огурцы - на 44,7%, помидоры - на 41%, лук - на 31,2%. Молоко, по данным Минэкономразвития, подешевело на 2,2%, кисломолочная продукция - на 1,4% и масло - на 0,5%.

Кроме того, имело место традиционное летнее снижение цен на одежду и обувь - за два последних месяца на 5,4%.

"Также сыграло роль укрепление обменного курса гривни к доллару США на протяжении последних пяти месяцев подряд. Среднемесячный официальный курс гривни за июль ревальвировал на 0,5%, за июнь - на 1%, за май - на 1,7%, апрель - на 2,8%, март - на 0,1%, в целом за пять месяцев - на 6%. Это мгновенно отразилось на внутренних ценах", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Также продолжилось падение цен на импортные товары - аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации (на 1%), оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения (1,2%), на транспортные средства (0,4%).

"Существенно снизил давление на цены умеренный внутренний спрос, не в последнюю очередь обусловленный сокращением кредитования домохозяйств с начала года на 7 7%, сдержанной монетарной политикой, - сказано в комментарии Минэкономразвития. - Положительное влияние на замедление инфляции имела активизация процессов реформирования экономики и углубления сотрудничества с ЕС, достижения прогресса в установлении макроэкономической стабильности».

В дальнейшем Минэкономразвития прогнозирует восстановление умеренной инфляционной динамики из-за давления со стороны мирового рынка, повышения тарифов на горячую воду и отопление, а также на электроэнергию.

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Как сообщал УНИАН, в Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция в измерении месяц к месяцу - 0,1% в июле по сравнению с июнем после 0,2% в июне по сравнению с маем. В годовом выражении, к июлю 2015 года, инфляция в июле 2016 года ускорилась до 7,9% после 6,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.

В правительстве и Нацбанке ожидают, что показатель инфляции по итогам года составит 12%. В Международном валютном фонде и Всемирном банке оценивают показатель инфляции в 15-15,1%.