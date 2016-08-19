Нацбанк сегодня проведет валютный аукцион: работа межбанка продлена

Национальный банк Украины сегодня, 19 августа, проведет валютный аукцион по покупке иностранной валюты за гривни.

Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 миллионов долларов США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 16:15.

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Таким образом, для проведения аукциона регулятор продлил работу межбанковского рынка, который в пятницу традиционно закрывается в 16:00.

В сообщении отмечается, что результаты аукциона будут обнародованы на сайте НБУ.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 16:00 на уровне 25,27/25,32 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня открытия торгов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 25,2629 гривни/доллар, участники рынка заключили 533 сделки на общую сумму 304,1 миллиона долларов.