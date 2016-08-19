Минэкономразвития не видит причин для пересмотра прогноза валютного курса

Министерство экономического развития и торговли Украины не видит причин для пересмотра прогнозов курса гривни к доллару США, но ожидает традиционных валютных колебаний к концу года.

Об этом говорится в комментарии министерства на запрос УНИАН.

"Сейчас мы не наблюдаем значительных отклонений от заложенных предположений (по курсу гривни - УНИАН). Следует отметить, что в конце года ожидается традиционное для этого периода усиление волатильности обменного курса гривни", - подчеркнули в Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины прогнозируют рост экономики страны по итогам текущего года на уровне 1% при инфляции 12% и курсе гривни на уровне 24,1 гривни за доллар.

По прогнозам украинских экспертов, среднегодовой курс гривни по итогам года будет колебаться в пределах 25-27 гривень за доллар. Кабинет министров Украины в рамках формирования основных направлений бюджетной политики на 2017 год, а также на 2018 и 2019 годы, прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2017 году на уровне 27,2 гривни/доллар, в 2018-2019 годах - на уровне 27,8-28,1 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.