Минфин предлагает ввести 5-летние каникулы по налогу на прибыль для малого бизнеса

Министерство финансов в рамках предложений по изменениям в Налоговый кодекс предлагает ввести 5-летние каникулы по уплате налога на прибыль для предприятий малого бизнеса с оборотом до 3 миллионов гривень и не считает эту норму опасной и рисковой с точки зрения возможного уклонения от уплаты налогов.

Об этом в своем видеоблоге сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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"Я положительно оцениваю инициативу об освобождении на 5 лет от налога на прибыль предприятий с оборотом до 3 миллионов гривень. Эта инициатива предполагает каникулы на 5 лет для малого бизнеса. Я считаю, что в условиях, когда мы вынуждены осторожно относиться к бюджету, сокращать расходы, мы должны искать стимулы для развития бизнеса, в первую очередь малого, - сказал Данилюк. - Мы проанализировали риски. Для злоупотреблений эта норма использоваться не будет. Думаю, что эта инициатива положительная. Это даст импульс для развития малого бизнеса, а развитие бизнеса очень важно, потому что именно бизнес дает рабочие места, налоги, а значит, и пенсии и социальные выплаты".

Как сообщал УНИАН, Минфин в рамках общей налоговой реформы и изменений в Налоговый кодекс подготовил свой проект таких изменений, представив их для обсуждения широкой общественности. Изменения включают как изменения налоговых ставок, так и процесса администрирования налогов, а также администрирования баз данных.