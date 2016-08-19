Нацбанк не смог купить $30 миллионов на аукционе

Аукцион Национального банка Украины по покупке 30 миллионов долларов, объявленный сегодня, 19 августа, не состоялся.

"Объявляем валютный аукцион 19 августа 2016 года по покупке Национальным банком Украины 30 миллионов долларов США несостоявшимся", - сообщается на сайте регулятора.

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Национальный банк анонсировал проведение аукциона после закрытия межбанковского валютного рынка, который в пятницу традиционно закрывается в 16:00, предложив банкам подать заявки до 16:15.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 16:00 на уровне 25,27/25,32 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня открытия торгов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 25,2629 гривни/доллар, участники рынка заключили 533 сделки на общую сумму 304,1 миллиона долларов.