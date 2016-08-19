Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,26 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2526,2440 (19 августа – 2517,0910)

100 EUR – 2861,2240 (19 августа – 2849,5987)

10 RUR – 3,9510 (19 августа – 3,9609)

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Как сообщал УНИАН, 19 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,27/25,31 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6100/28,6640 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3960 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,2629 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 533 сделки на сумму 304,1 миллиона долларов.