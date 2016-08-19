Минюст утвердил решение НАПК о старте электронного декларирования с 1 сентября
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что Минюст зарегистрировал решение Национального агентства по предотвращению коррупции о запуске системы электронного декларирования состояний чиновников с 1 сентября.
Об этом Петренко сообщил в Facebook.
«Министерство юстиции сегодня оперативно провело государственную регистрацию решения НАПК о запуске системы электронного декларирования с 1 сентября», - заявил Петренко.
Министр надеется, что 1 сентября система начнет работать полноценно и без каких-либо форс-мажоров.
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Как сообщал УНИАН, 15 августа глава НАПК Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования. В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.
В Госспецсвязи заявили о невозможности проведения сертификации системы электронного декларирования из-за недостатков, допущенных и не исправленных разработчиками этой системы.
В свою очередь в Представительстве ЕС заявили, что запуск системы электронного декларирования состояний чиновников без сертификата по технической безопасности не имеет смысла.
18 августа председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должен выдать сертификат по технической безопасности для э-декларирования до 31 августа.
Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.