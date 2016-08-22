Рубль и российские фондовые индексы упали вслед за ценами на нефть

Российские рубль и фондовые индексы на торгах в понедельник, 22 августа, снижаются вслед за ценами на нефть.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара вырос на 30 коп. и составил 64,20 руб.

Курс евро увеличился на 8 коп. и составил 72,4 руб.

Читайте такжеОбострение отношений между Украиной и Россией угрожает российской экономике - Moody'sФондовый рынок России также открылся снижением.

Индекс ММВБ снизился на 0,18% и составил 1956,20 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,50%, до 960,89 пункта.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в понедельник, 22 августа, цены на нефть упали, поскольку аналитики стали сомневаться, что в результате предстоящих переговоров нефтедобытчиков удастся сократить переизбыток чёрного золота, эксперты полагают, что цена нефти снова опустится ниже $50 за баррель из-за переоценённого ралли августа, когда цены подскочили на 20 процентов.

Так, фьючерсы на марку Brent торгуются на уровне $50,01 за баррель, снизившись на 88 центов, или 1,73%. Фьючерсы на WTI снизились на 51 цент, или на 1,05%, до $48,01 за баррель.