МВФ снова отложил вопрос о выделении Украине очередного кредита

Вопрос оценки реформ, проводимых правительством Украины в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом, не внесен в повестку дня работы Совета директоров МВФ.

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Как отмечается на сайте Фонда, расписание заседаний Совета составлено до 31 августа, однако украинский вопрос в нем отсутствует.

До конца месяца Фонд рассмотрит вопросы сотрудничества с Иорданией, Экваториальной Гвинеей и Сербией.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что в целом Украина и МВФ согласовали все вопросы сотрудничества еще на начало июля, однако в дальнейшем произошла некая техническая заминка, которая несколько отсрочила дискуссию по Украине. В правительстве рассчитывали, что украинский вопрос будет рассмотрен в конце августа.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

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Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с Фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Стороны вернулись ко второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по Меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что Меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля пройдет заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако Меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.