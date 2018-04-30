Ягодка опять: с каким курсом гривня отметит двадцатилетие

В сентябре украинская гривня отпразднует свое двадцатилетие. После денежной реформы 1996 года она стала единственным законным средством платежа на территории Украины. За 20 лет национальная валюта обесценилась по отношению к ключевому для большинства украинцев индикатору, доллару США, в 14 раз – с 1,7 грн/долл. на момент введения в обращение до нынешних 25 с лишним. А еще успела освоить исторический минимум на уровне 30 грн/долл. в феврале прошлого года.

Курс национальной валюты зависит от ряда факторов как экономического порядка, поддающихся математическому расчету, так и мало прогнозируемых политических, социальных и психологических. Вера граждан в денежную единицу своей страны делает курс стабильным, отсутствие веры приводит к падению и еще более глубокому обнищанию. Впрочем, все это мы видели в нашей истории.

Гривня дважды уходила в крутое пике в период политики фиксированного курса, девальвировав до 5 грн/долл. в принесшим дефолт 1999 году и до 8 грн/долл. - в не менее кризисном 2008 году.

После перехода к гибкому курсообразованию в феврале 2014 года, или за два с половиной года, она по среднегодовому курсу обесценилась еще в три раза. Эти потрясения больно ударили по карману украинцев: для тысяч заемщиков обслуживание полученных по курсу 5-8 грн/долл. кредитов подорожало в 3-5 раз. И каждый из нас заплатил «инфляционный налог», ведь потребительские цены в Украине за 20 лет выросли более чем в три раза.

Накануне своего юбилея гривня вот уже вторую неделю дешевеет по отношению к доллару, ежедневно теряя по 5-10 копеек. Ровно два месяца, с 10 июня, стоимость доллара на межбанке не поднималась выше отметки 25 грн/долл., но 10 августа ситуация преломилась, и за считанные дни зеленый подорожал на 50 копеек. Вслед за межбанком, откорректировались курсы наличного рынка, где теперь покупка наличного доллара с учетом пенсионного сбора обойдется в 27 грн/долл.

Последние волнения на валютном рынке совпали во времени с обострением ситуации на административной границе с Крымом, где российские оккупанты перекрыли пункты пропуска с материковой Украины, мотивируя это поисками мифических украинских террористов, якобы планирующих разрушить идиллию «русского мира» на оккупированном полуострове.

Ситуация развивалась стремительно, и уже на следующий день главы обоих государств заявили об угрозе эскалации конфликта и привели войска в повышенную боевую готовность. После экстренного заседания совета безопасности ООН, где Россия получила очередной четкий сигнал о поддержке мировым сообществом Украины, напряженность пошла на спад. Но осадок, как говорится, остался.

Организованное оккупантами обострение ситуации в Крыму пошатнуло равновесие валютного рынка, который уже был под напряжением из-за отсутствия хороших новостей от Международного валютного фонда и повышенного спроса на валюту в результате очередных выплат Министерства финансов по облигациям, в комплексе с обычной нервозностью в преддверии осени и закупок газа для прохождения отопительного сезона.

Национальный банк Украины объяснил волнения на валютном рынке обострением внешнеполитической обстановки и заверил, что внимательно следит за ситуацией и не допустит чрезмерных колебаний обменного курса. Чтобы не быть голословным, с 10 по 18 августа регулятор приостановил аукционы по выкупу валюты, дабы ограничить их влияние на рынок.

Одновременно Нацбанк продолжил ослаблять ограничения на валютном рынке. В частности, с 19 августа, когда гривня продолжала падать, регулятор упростил правила расчетов по импорту услуг, отменив требование о необходимости для таких расчетов акта ценовой экспертизы Госвнешинформа. Таким образом НБУ посылает рынку сигнал, что ничего экстраординарного с гривней не происходит.

Тем временем, спрос на валюту продолжает расти, а предложение – снижаться, усиливая давление на курс. Среднедневной объем продажи валюты на межбанке в августе снизился до 256 млн в долларовом эквиваленте после 273 млн в июле и 277 млн в июне, что может отражать настроение экспортеров придержать валютную выручку до лучших времен и продать ее подороже.

Продолжая придерживаться тактики успокоения рынка, Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по покупке 30 млн долл. в пятницу, 19 августа, к закрытию межбанка, однако этот аукцион не состоялся. А котировки гривни на межбанке продолжили снижаться, установившись к 16:00 на уровне 25,27/25,32 грн/долл., или на 9 копеек ниже уровня открытия торгов.

Учитывая непростую историю национальной валюты и волнения на валютном рынке, возникает резонный вопрос, что будет с украинской гривней в ближайшие месяцы, и как она отпразднует свой 20-летний юбилей.

Девальвация в подарок

Опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что валютный рынок в ближайшие месяцы будет неспокойным.

Как пояснила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, девальвационное давление на гривню традиционно усиливается с приходом осени, что частично связано с историей валютных кризисов в Украине, которые всегда начинались в конце лета – начале осени. И в этом году, как отмечает эксперт, стараясь подстраховаться и купить валюту, население и бизнес сами создают повышенный спрос на доллары и подталкивают гривню к девальвации.

«На фоне задержки финансирования от Международного валютного фонда и растущего недоверия к органам власти у населения и бизнеса формируются негативные ожидания, которые уже материализовались в небольшую девальвацию гривни на наличном рынке. Хотя НБУ будет сглаживать излишне резкие движения валютного курса, продавая валюту из резервов, мы ожидаем, что к концу года курс опустится до уровня февраля текущего года - 27 грн/долл.», - прогнозирует Белан.

В то же время, она отметила ряд позитивных факторов, среди которых благоприятная ситуация на внешних рынках, включая достаточно высокие цены на сталь и низкие - на газ и нефть. «Традиционное для осени увеличение импорта газа будет частично, а возможно, и полностью профинансировано за счет валютных кредитов, а значит дополнительного давления на курс с этой стороны не будет», - считает эксперт.

Более пессимистичными оценками поделился старший аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько, который напомнил, что в прошлом году Украина так и не получила финансирование международных партнеров на закупку газа, и прогнозирует, что история может повториться в этом году, учитывая неопределенность в вопросе сотрудничества с МВФ и другими официальными кредиторами. Не имея доступа к кредитам, покупать валюту для оплаты природного газа придется на внутреннем рынке, что будет оказывать дополнительное давление на гривню в течение отопительного сезона.

Среди дополнительных факторов давления на курс банкир выделил сезонный рост деловой активности во второй половине года, что предполагает рост импорта потребительских и инвестиционных товаров, при этом текущие объемы экспорта остаются ниже прошлогодних. «Предпосылок для резкой девальвации нет. Но то, что курс снова перейдет к росту, не является неожиданностью. Правительство закладывает средний курс 27,2 грн за доллар США на будущий год», - отметил он.

Несмотря на такой прогноз, Приходько не видит причин для панической погони за долларами, поскольку текущие ставки по срочным гривневым депозитам все еще остаются привлекательными для размещения сбережений. «Средние по рынку ставки по срочным депозитам физлиц составляли 17,6% в июле. Даже если курс гривни снова вернется к уровню 27 грн за доллар, то степень девальвации все равно будет ниже, чем текущая ставка по гривневым депозитам», - пояснил банкир.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, в отличие от своего коллеги, считает гривню пока неудачным средством сбережений. «Почти полгода гривня демонстрировала завидную стойкость и по отношению к доллару уверенно росла практически каждый день. Но ввиду неопределенности с получением очередного транша МВФ, я бы не стала рассматривать национальную валюту как средство сбережений. Для этого нужны реформы, но пока темпы и качество их выполнения оставляют желать лучшего», - пояснила она.

Среди факторов, провоцирующих девальвацию, эксперт также отметила начало бизнес-сезона и активизацию компаний, работающих по внешнеэкономическим контрактам и покупающих валюту на закупку сырья, продукции и оборудования. В результате, повышенный спрос на валюту снижает стоимость гривни, как это происходит из года в год.

«Уже очевидно, что осенью стоит ожидать снижения курса гривни, что вызвано как техническими, так и сезонными факторами. Среди технических факторов - погашение НБУ 100 млн долл. индексных ОВГЗ. К тому же, в начале августа компании начали покупать валюту для выплаты дивидендов. К примеру, в прошлом месяце эта сумма составила 100 млн долл. Все это оказало свое давление на курс гривни на межбанке, и рыночный курс отреагировал соответственно», - пояснила она.

Коробкова прогнозирует, что осенью розничный курс гривни будет колебаться в пределах 25,2-26 грн за доллар, отмечая, что это не является критичным для рынка. К тому же она полагает, что позиции гривни могут укрепиться за счет валютных поступлений от зернотрейдеров, сталеваров и других экспортеров, цена на продукцию которых на мировых рынках весьма высокая.

Учитывая оценки экспертов и тактику регулятора, можно ожидать, что предстоящей осенью гривня не будет ставить очередные антирекорды, оставаясь в пределах 25-27 грн/долл. Но не стоит забывать, что любой негативный фактор - обострение на восточных границах, победа популизма в Верховной Раде над реальными реформами и охлаждение отношений с международными партнерами – непременно скажется на курсе. Яркий пример – встряска валютного рынка на фоне новостей из Крыма. В канун юбилея украинской валюте хочется пожелать, чтобы у нее все было хорошо.

Ольга Гордиенко (УНИАН)