Министр финансов: кредит МВФ оказался под угрозой из-за проблемы с запуском е-декларирования

Проблемы с запуском системы электронного декларирования в Украине ставят под угрозу получение Украиной третьего транша кредита от МВФ. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью "Экономической правде".

"Мы работаем с нашими международными партнерами не по формальному признаку, то есть нужны реальные качественные изменения, а не сомнительные полумеры. Электронная система (декларирования – ред.) — это ключевой элемент борьбы с коррупцией. Нужно чтобы она заработала полноценно. ... Без этого — выделение третьего транша (МВФ – ред.) оказывается под угрозой", – сказал Данилюк.

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Он уточнил, что без МВФ Украина также не сможет получить $1 млрд кредитных гарантий от США, 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки от ЕС, а также кредиты на покупку газа от европейских партнеров.

По мнению Данилюка, полноценно запустить систему электронного декларирования нужно с 1 сентября.

"Сейчас нужно объединить усилия и максимально быстро запустить систему электронного декларирования. Если система полностью заработает с 1 сентября и никаких проблем не будет, то мы сможем рассчитывать на транш в сентябре", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, вопрос оценки реформ, проводимых правительством Украины в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом, не внесен в повестку дня работы Совета директоров МВФ. Как отмечается на сайте Фонда, расписание заседаний Совета составлено до 31 августа, однако украинский вопрос в нем отсутствует.

До конца месяца Фонд рассмотрит вопросы сотрудничества с Иорданией, Экваториальной Гвинеей и Сербией.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что в целом Украина и МВФ согласовали все вопросы сотрудничества еще на начало июля, однако в дальнейшем произошла некая техническая заминка, которая несколько отсрочила дискуссию по Украине. В правительстве рассчитывали, что украинский вопрос будет рассмотрен в конце августа.

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15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации. Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявили о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации. 16 августа Госспецсвязи заявила о невозможности возобновить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за не устраненных недостатков.

17 августа представительство Евросоюза, посольств стран-членов ЕС в Киеве заявили, что запуск системы электронного декларирования состояний чиновников в тестовом режиме без сертификата по технической безопасности не имеет смысла.

Справка УНИАН. МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с Фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Стороны вернулись ко второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по Меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что Меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля пройдет заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако Меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.