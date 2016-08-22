ПриватБанк погасил $40 миллионов реструктуризованных еврооблигаций 2015 года

В рамках соглашения с инвесторами о продлении выпуска еврооблигаций банка до января 2018 года 22 августа ПриватБанк осуществил частичное погашение евробондов на сумму 40 млн долл. США согласно графику, согласованному инвесторами.

Напомним, соглашение ПриватБанка и частных иностранных инвесторов о продлении сроков выпуска еврооблигаций банка признано лучшей сделкой 2015 года в Восточной Европе. Об этом сообщил британский журнал EMEA Finance, ежегодно присуждающий банкам региона награды за самые значительные достижения.

По мнению экспертов журнала, в числе которых ведущие европейские банкиры и финансисты, сделка рефинансирования еврооблигаций украинского ПриватБанка стала абсолютным победителем в номинации Best restructuring банковского рейтинга 2015 года.