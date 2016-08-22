В Азербайджане ограничили продажу иностранной валюты

Крупнейшие банки Азербайджана ограничили продажу валюты, установив максимальный размер покупки в пределах от $100 до $500 на человека. Об этом сообщает Bloomberg.

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Вместе с тем, некоторые кредитные организации полностью прекратили продажу американской валюты, отмечает агентство.

«Продажи иностранной валюты банки регулируют самостоятельно, мы не можем в это вмешиваться», – заявил помощник главы Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Аббасов.

В 2015 году азербайджанская валюта манат потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару, в 2016 году курс маната снизился еще на 7%. На открытии торгов в понедельник курс азербайджанской валюты составил 1,6366, что на 2,8% ниже уровня закрытия торгов в пятницу, передает Slon.ru.

Центральный банк Азербайджана в 2015 году потратил более двух третей своих запасов, чтобы поддержать манат после падения цен на нефть. В декабре 2015 года ЦБ объявил о переходе к плавающему курсу национальной валюты.

В течение последних двух месяцев манат продолжает слабеть, так как власти Азербайджана не смогли в полном объеме удовлетворить спрос на американскую валюту.