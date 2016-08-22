Министр финансов не исключает урезания бюджета в случае срыва сотрудничества с МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк допускает секвестр бюджета в случае срыва сотрудничества с МВФ. Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».

Читайте такжеМинистр финансов: кредит МВФ оказался под угрозой из-за проблемы с запуском е-декларирования

"Неполучение внешнего финансирования усугубляет ситуацию. Придется идти на чрезвычайно непопулярные решения, секвестр бюджета, другие меры", - сказал министр.

По его словам, у правительства есть базовый сценарий - получение транша МВФ и дальнейшее следование по программе.

"Сотрудничество с МВФ – это задача не только этого года. Ведь МВФ не просто поддерживает нашу программу реформ. Каждый транш МВФ – это четкий сигнал для инвесторов, что изменения происходят и что в Украину можно вкладывать деньги", - утверждает министр.

Он уточнил, что без МВФ Украина также не сможет получить $1 млрд кредитных гарантий от США, 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки от ЕС, а также кредиты на покупку газа от европейских партнеров.

Как сообщал УНИАН, вопрос оценки реформ, проводимых правительством Украины в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом, не внесен в повестку дня работы Совета директоров МВФ. Как отмечается на сайте Фонда, расписание заседаний Совета составлено до 31 августа, однако украинский вопрос в нем отсутствует.